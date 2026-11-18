«Mangiamo il pesce d'allevamento, quello povero e quello con le spine». Le parole di Moreno Cedroni si inseriscono nel dibattito sulla sostenibilità delle produzioni ittiche, riaperto dal manifesto di Massimo Bottura e di oltre 120 chef contro il salmone allevato in gabbie marine aperte. Una questione sulla quale Italia a Tavola ha già posto una domanda: se si contestano determinati sistemi di allevamento, è corretto estendere il giudizio a tutte le produzioni? La riflessione riguarda anche il rischio di confondere le criticità di alcune filiere con una condanna generalizzata dell'acquacoltura. Cedroni non commenta direttamente l'iniziativa di Bottura, ma le sue dichiarazioni vanno nella direzione di chi invita a non demonizzare il pesce allevato: «È diventato fondamentale nell'alimentazione umana e sta migliorando la sua qualità».

Lo chef Moreno Cedroni

Cedroni e il manifesto di Bottura: il dibattito sul pesce allevato

invitando a mangiare «il pesce d'allevamento, quello povero e quello con le spine»,Cedroni è intervenuto così, in una intervista ripresa dal Gambero Rosso, nel dibattito sulla sostenibilità delle produzioni ittiche con una posizione che offre un'interessante chiave di lettura rispetto alla discussione aperta dal manifesto di Massimo Bottura e di oltre 120 chef internazionali contro il salmone allevato in gabbie marine aperte. Il tema è quello del rapporto tra acquacoltura, tutela degli ecosistemi e responsabilità della ristorazione nella scelta delle materie prime. La campagna, coordinata dall'organizzazione britannica WildFish, ha raccolto adesioni da 26 Paesi e coinvolto chef con oltre 90 stelle Michelin complessive. Tra i firmatari figurano Bottura, Norbert Niederkofler e Antonia Klugmann. La richiesta è di eliminare dai ristoranti il salmone proveniente dagli allevamenti in gabbie marine aperte, un sistema produttivo contestato per l'impatto sugli ecosistemi e sulle popolazioni selvatiche, anche a causa della diffusione di parassiti e malattie, delle fughe di pesci e delle conseguenze ambientali degli impianti.

Gli allevamenti di salmone in gabbie marine aperte sono al centro del manifesto internazionale promosso da Massimo Bottura e da oltre 120 chef

Anche se il manifesto non chiede di rinunciare a tutto il pesce d'allevamento e individua uno specifico modello produttivo, al centro della riflessione proposta da Italia a Tavola c'è una questione più ampia: ha senso condannare un'intera categoria produttiva per le criticità di alcuni sistemi di allevamento? Cedroni non prende direttamente posizione sul manifesto né entra nel merito degli allevamenti di salmone in gabbie aperte. Le sue dichiarazioni, tuttavia, si inseriscono nel confronto sulla necessità di distinguere le diverse produzioni. Lo chef della Madonnina del Pescatore di Senigallia considera infatti l'acquacoltura una componente fondamentale dell'approvvigionamento alimentare e invita a non escludere il pesce allevato dalle scelte di consumo.

«Il pesce d'allevamento è diventato fondamentale»

Alla domanda se sia possibile continuare a mangiare pesce senza impoverire il mare, Cedroni parte da un presupposto: il prodotto ittico deve rimanere una componente dell'alimentazione, ma occorre prestare maggiore attenzione alle specie e alle modalità di produzione. «Dobbiamo continuare a mangiare pesce perché fa parte di una sana e corretta alimentazione. Certo, non dobbiamo impoverire il mare, perché comunque c'è un pesce d'allevamento che è diventato fondamentale nell'alimentazione umana e sta migliorando la sua qualità. Quindi dobbiamo dirigerci su quello e naturalmente sul pesce meno costoso, come il pesce azzurro».

Una posizione che richiama la necessità di valutare le produzioni ittiche senza generalizzazioni. L'acquacoltura non è un sistema produttivo unico, ma comprende modalità di allevamento differenti per impatto ambientale, gestione e qualità del prodotto. Per la ristorazione diventa quindi importante conoscere la provenienza del pesce e le caratteristiche delle filiere, evitando di identificare automaticamente l'allevamento con una produzione di minore qualità. Cedroni, che ha maturato in quasi quarant'anni di attività una conoscenza approfondita del prodotto ittico, ha sviluppato alla Madonnina del Pescatore una ricerca personale sulle lavorazioni del pesce, attraverso frollature, stagionature ed essiccazioni. Un percorso che riflette l'attenzione dello chef per le caratteristiche della materia prima e le sue possibilità gastronomiche.

Alici e sgombri: anche il pesce con le spine va mangiato

Accanto al pesce d'allevamento, Cedroni indica un'altra strada per rendere più equilibrato il consumo di prodotti ittici: ampliare la varietà delle specie portate in tavola. Il riferimento è soprattutto al pesce azzurro, spesso trascurato dai consumatori nonostante le sue possibilità gastronomiche. «Dobbiamo dirigerci su quello e naturalmente sul pesce meno costoso, come il pesce azzurro che, porca miseria, non lo vuole mangiare più nessuno, per due spine, mangiamo il pesce con le spine». Il problema, secondo lo chef, riguarda anche le preferenze del mercato, che tendono a privilegiare alcune specie a scapito di altre.

Alici e sgombri sono tra le specie di pesce azzurro che Moreno Cedroni invita a rivalutare, anche per le loro possibilità gastronomiche

Alici e sgombri sono tra i prodotti che meriterebbero maggiore attenzione, anche da parte della ristorazione professionale. «I pesci considerati di serie B sono quelli con le spine. In primis il pesce azzurro e naturalmente alici e sgombro. Sono veramente da rivalutare perché possono dare grandi espressioni». Valorizzare queste specie significa ampliare le possibilità della cucina e lavorare su materie prime spesso più accessibili, ma non per questo meno interessanti. Per gli chef si tratta anche di contribuire a modificare le abitudini dei consumatori, facendo conoscere prodotti che possono offrire risultati gastronomici di livello.

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