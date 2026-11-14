Il 5 novembre 2026 il bollettino ufficiale della Regione ha ufficializzato e pubblicato la Legge n. 29, che illustra le Disposizioni regionali per la valorizzazione e la promozione della cucina tipica lombarda, un'opportunità di crescita per il turismo, per i produttori e per tutta l’ospitalità regionale: il merito va ad Alessandro Corbetta, che è stato l’ideatore della norma, grande appassionato della tradizione e della cucina lombarda. Abbiamo già pubblicato la motivazione da cui parte l’iniziativa del consigliere Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio, brianzolo doc.

La cucina lombarda e le tracce lasciate dalle diverse culture

Ci piace ripercorrere il suo pensiero: «Condividiamo la preoccupazione che il territorio, gastronomicamente parlando, della Lombardia, regione con il suo capoluogo Milano, famosa in tutto il mondo per la moda, per gli affari, per i grattacieli, abbia in qualche maniera dimenticato le sue origini e la sua realtà gastronomica: è forse molto reale. Nonostante il suo passato di crocevia di conquiste e di presenza di altri popoli, dagli antichi romani ai più recenti francesi, spagnoli e austriaci, popoli che hanno lasciato tracce artistiche, culturali ma anche culinarie».

Il consigliere regionale Alessandro Corbetta

Le tracce dei passaggi dei vari conquistatori sono presenti anche nella gastronomia, senza ripercorrere storie già raccontate dai vigneti di Nebbiolo, dalla prima comparsa dell’olio di oliva, alla salsiccia proveniente dalla Lucania, di cui la storia racconta la nascita della Luganega di Monza, fino alla Michetta o alla Costoletta diffusa dagli austriaci, ma anche i Mondeghili sembrerebbero nati con avi spagnoli, soprattutto uno dei piatti più iconici del territorio. La famosa cassoeula, che è avvolta non solo dalle nebbie e dal freddo invernale che gela la verza necessaria nella ricetta, ha la sua leggenda e lo racconta anche Montanari; sembra che la sua nascita sia a Napoli, tra storie di bottaggi di volatili, choucroute francesi e cuochi spagnoleggianti che hanno risalito lo Stivale arrivando in Lombardia, terra di suini e maiali che sostituirono i volatili con il maiale, dando vita alla versione attuale. Maiali diffusi anche per il timore dell’arrivo dei conquistatori musulmani che erano stati fermati alle porte di Vienna grazie a questo stratagemma.

Dal Grana Padano ai prodotti agricoli, la ricchezza della Lombardia

La cucina è uno scrigno, una valigia ripiena di storie, di leggende, di usi e tradizioni che raccontano le vite di popoli, di contadini ed anche di frati e monaci che, oltre a produrre il vin santo per celebrare la messa, promuovendo così la coltivazione della vite, hanno qui bonificato una parte della Pianura Padana. Grazie a questa loro opera hanno sviluppato l’allevamento di mucche che non solo erano forza lavoro, ma producevano molto latte. Da qui, per necessità di salvare il prodotto, non c’erano ancora i frigoriferi, ebbero l’idea di scaldarlo, quasi una tecnica primordiale di sterilizzazione: nacque così la produzione del formaggio Granus Caseus, l’attuale Grana Padano, in quella fetta di terra dove ancora oggi è viva l’Abbazia di Chiaravalle, praticamente un quartiere a pochi minuti da Porta Romana.

Il Grana Padano è una delle eccellenze agroalimentari della Lombardia, regione con una lunga tradizione lattiero-casearia e agricola

Una provincia, quella lombarda, tra le prime agricole del nostro Paese, in cui l’olio d’oliva del lago di Como, del Garda o del lago d’Iseo sono ormai eccellenze nazionali. Punto e a capo, non parliamo degli spumanti metodo classico della Franciacorta. Un crogiuolo di culture e tradizioni, una storia che oggi, dinanzi anche al dilagare di nuove forme di immigrazione, la Lombardia, che ancora accoglie tutti, rischia in qualche maniera di vedere contaminata. Le norme sulla liberalizzazione della somministrazione hanno complicato il tutto, rendendo la cucina e le tradizioni lombarde spesso un fanalino di coda sul territorio. Un pensiero che ha sollecitato un giovane brianzolo doc, Alessandro Corbetta, fortemente convinto che questa ricchezza tradizionale e culturale della regione non possa essere dimenticata e che, sfidando questo timore comune, ha riacceso la memoria, quasi un faro di luce sulla cucina tipica lombarda, rendendo pubblico il suo pensiero.

Lombardia, la cucina tipica come risorsa per il turismo e l'economia

Non è una nuova crociata, sono fortemente convinto, e lo sostiene un immigrato come il sottoscritto, nato a Bari, ma rappresentante della ristorazione milanese. Un settore che è una reale forza economica del nostro Paese, soprattutto per il settore agroalimentare. La Lombardia è la prima regione italiana per la produzione di latte, ha il mercato di Milano tra i primi d’Italia (forse il primo) per il commercio di pesce fresco, è la regione con il più alto numero di prodotti DOP e IGP, qui è nato anche il Gorgonzola. È una Regione che merita una spinta, una protezione ed una rinascita gastronomica. Regione che turisticamente ha rialzato il suo appeal grazie a una ricchezza naturalistica: il lago di Como, il lago del Garda, il lago Maggiore, sia pure condiviso con il vicino Piemonte, sono mete turistiche sempre più ricercate ed appetibili. Territori come la Valtellina e la sua Bormio sono un desiderio per gli appassionati della montagna e dello sci, che, come racconta con orgoglio il presidente Fontana, hanno spinto il New York Times a dedicare un articolo ai Pizzoccheri, dopo che un giornalista della Grande Mela era stato portato in gita in Valtellina.

Legge 29, marchio Cucina Tipica Lombarda e nuove iniziative

La legge 29, promossa da Alessandro Corbetta, è una realtà che darà vita a molte iniziative previste dalla norma, tra cui l’istituzione del riconoscimento «Cucina Tipica Lombarda», che verrà attribuito a tutte quelle attività che rispetteranno la tradizione utilizzando i prodotti del territorio, soprattutto DOP, IGP e DE.CO. È prevista un’attenzione anche alla corretta informazione nei confronti dei consumatori, si realizzerà un Forum della cucina lombarda, il cui primo appuntamento sarà realizzato entro la fine del 2026, e vedrà la luce dal 2027 il Mese della Cucina Lombarda.

La Legge regionale 29 introduce il riconoscimento Cucina Tipica Lombarda per valorizzare i ristoranti che rispettano la tradizione e utilizzano le produzioni del territorio