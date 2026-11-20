“La nostra filosofia a Grotta Palazzese è che lo Champagne debba rappresentare un’esperienza, indipendentemente dalla fascia di prezzo. Una carta ben costruita deve permettere a ogni ospite di trovare la bottiglia più adatta al proprio gusto e all’occasione che desidera celebrare. Per la fascia più accessibile sceglierei due Maison di grande riconoscibilità e affidabilità, come Laurent-Perrier La Cuvée Brut e Louis Roederer Collection: Champagne eleganti, versatili e ideali per iniziare una celebrazione.

Nella fascia intermedia punterei su Bollinger Special Cuvée e Billecart-Salmon Brut Rosé, due etichette molto apprezzate, con personalità differenti: più strutturata e gastronomica la prima, delicata e raffinata la seconda.

Per l’alta gamma, invece, non possono mancare grandi icone come Louis Roederer Cristal, Krug Grande Cuvée e Perrier-Jouët Belle Époque. Sono bottiglie che uniscono prestigio, complessità e capacità di rendere unica un’occasione speciale. Per noi, però, il vero lusso non consiste necessariamente nello scegliere la bottiglia più costosa, ma nel trovare quella capace di rendere indimenticabile un momento.”