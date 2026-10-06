Portare maggiore attenzione al benessere anche nei prodotti da forno destinati alla colazione significa lavorare sulla scelta delle materie prime, senza rinunciare alla varietà e al piacere del consumo. In questa direzione si inserisce VitaMill®, la linea salutistica e funzionale di Grandi Molini Italiani, nata da un progetto coordinato dal dipartimento Ricerca & Sviluppo dell’azienda. Farine, preparati e snack funzionali compongono un’offerta pensata per accompagnare un’alimentazione equilibrata e che trova nel mondo della panificazione e dei prodotti da forno numerose possibilità di utilizzo.

La linea VitaMill® di Grandi Molini Italiani

Tra le referenze dedicate al mondo professionale c’è VitaMill® a Basso Indice Glicemico, una farina funzionale ottenuta dalla macinazione di una particolare varietà di frumento selezionata per l’elevato contenuto di amilosio. La diversa composizione dell’amido permette di ottenere una farina caratterizzata dalla presenza di amido resistente, elemento distintivo del prodotto, insieme a un significativo contenuto di fibre.

Dal pane ai prodotti per la colazione

La versatilità della farina consente di andare oltre il tradizionale pane e di inserirla in un'offerta articolata di prodotti da forno dolci e salati. È proprio questa possibilità a renderla interessante per panifici, pasticcerie, laboratori e attività che vogliono ampliare la proposta della prima colazione con preparazioni caratterizzate da un diverso profilo nutrizionale.

VitaMill® a Basso Indice Glicemico nel formato per professionisti da 15 kg

Un esempio è il pane tipo bun con VitaMill® a Basso Indice Glicemico. La struttura del bun permette infatti di abbinarlo a farciture dolci oppure salate, inserendolo in un'offerta contemporanea che non si limita ai prodotti da forno più consueti. La stessa farina può essere utilizzata anche per il pane da bruschetta, realizzato in filoni da affettare e tostare: una base versatile che può trovare spazio nella proposta della mattina accanto a ingredienti dolci, creme, confetture o abbinamenti salati.

Con VitaMill® a Basso Indice Glicemico si può realizzare un ottimo pane da bruschetta

Le due preparazioni mostrano come una farina nata con una precisa caratterizzazione funzionale possa essere trasferita in prodotti differenti per formato, consistenza e occasione di consumo. Il valore della proposta non sta quindi soltanto nelle caratteristiche della materia prima, ma nella possibilità di trasformarle in ricette familiari e facilmente riconoscibili dal consumatore.

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VitaMill® Pane, Pizza e Dolci: più fibre nei prodotti da forno

Accanto alla versione a basso indice glicemico, la gamma comprende VitaMill® Pane, Pizza e Dolci, un preparato a base di farina integrale di grano tenero, ricco di fibre, magnesio e potassio. La formulazione è pensata per realizzare diversi alimenti, dal pane alle focacce fino a biscotti, crostate e altre preparazioni dolci e salate. Anche in questo caso, la versatilità permette di portare le caratteristiche della linea in un assortimento ampio, compreso quello dedicato alla colazione.

VitaMill® Pane, Pizza e Dolci

La proposta si completa con soluzioni ad alto valore aggiunto come i preparati proteici e a basso indice glicemico per pancake, pasta e prodotti da forno, insieme a prodotti destinati a un consumo più pratico e quotidiano, come Grissettini e Righetti.

Una linea rinnovata anche per i professionisti

Il recente rinnovamento di VitaMill® ha interessato anche l’identità visiva della linea, con un nuovo logo e un packaging più contemporaneo, pensati per comunicare in maniera immediata le caratteristiche dei prodotti. Per il canale professionale, inoltre, VitaMill® a Basso Indice Glicemico e VitaMill® Pane, Pizza e Dolci sono disponibili anche nel nuovo formato da 15 kg, affiancato a quello da 1 kg.

Un ottimo pane Bun, da utilizzare con farciture dolci e salate, è possibile con VitaMill® a Basso Indice Glicemico