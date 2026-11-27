In Italia si producono ogni anno 3 miliardi di pizze, il consumo pro-capite raggiunge i 7,8 kg, il più alto in Europa, e il giro d’affari delle pizze classiche da pizzeria e da asporto si attesta sui 15 miliardi di euro. A queste cifre si aggiungono circa 2 miliardi e 230 milioni di euro di fatturato generato dalla produzione nazionale delle materie prime destinate alla preparazione della pizza, sia per il mercato interno sia per quello estero. Numeri che spiegano il crescente interesse degli investitori internazionali per un comparto che cresce a doppia cifra, presenta buoni margini e conserva una struttura imprenditoriale ancora frammentata e che sono stati presentati nel corso del World Pizza Summit 2026, l’appuntamento biennale organizzato da 50 Top Pizza che, al Teatro Manzoni di Milano, ha riunito esperti e professionisti italiani e internazionali, con la partecipazione, in qualità di ospite e relatore, del direttore di Italia a Tavola, Alberto Lupini.

Pizza, il valore della filiera agroalimentare italiana e i consumi in Europa

Tornando ai numeri, a beneficiare della diffusione della pizza nel mondo è innanzitutto la filiera agroalimentare italiana. A guidare il fatturato delle materie prime è la mozzarella, che secondo Assolatte genera un giro d’affari di 800 milioni di euro, seguita dalle conserve di pomodoro, con 600 milioni di euro, come rilevato da Anicav (Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali). Un contributo significativo arriva anche dall’industria molitoria: secondo Italmopa, infatti, alla preparazione della pizza sono destinate 750mila tonnellate di farina di grano tenero, per un valore complessivo di 450 milioni di euro. Completano il quadro l’olio extravergine di oliva, con un fatturato di 360 milioni di euro, e il lievito, che vale 24 milioni di euro, secondo i dati forniti da Assitol.

Mozzarella e conserve di pomodoro trainano il fatturato della filiera agroalimentare legata alla pizza

Sul fronte dei consumi, invece, come detto, l’Italia conserva il primato europeo con un distacco considerevole rispetto agli altri Paesi. Dei 3 miliardi di pizze prodotti annualmente sul territorio nazionale, circa la metà è rappresentata dalle pizze classiche da pizzeria o da asporto. All’interno di questo segmento, secondo i dati dell’Università degli studi di Napoli Parthenope elaborati per l’Associazione verace pizza napoletana (Avpn), la pizza napoletana incide per il 10% sul fatturato al consumo, pari a 1,5 miliardi di euro. Quanto alle abitudini degli altri consumatori europei, alle spalle dell’Italia si colloca la Spagna, con 4,3 kg di pizza consumati annualmente per abitante, seguita da Francia e Germania, entrambe a quota 4,2 kg, dall’Inghilterra (4 kg) e dal Belgio (3,8 kg). Più contenuti, infine, i consumi in Portogallo e Austria, rispettivamente con 3,6 e 3,3 kg pro capite all’anno.

Il mercato della pizza attira gli investitori: le prospettive di crescita

Proprio le dimensioni del mercato e la diffusione internazionale del prodotto contribuiscono a spiegare il crescente interesse del mondo della finanza nei confronti del settore. Nel corso del Summit, infatti, è stato delineato il quadro di un comparto caratterizzato da tassi di crescita a doppia cifra, buoni margini e una struttura imprenditoriale ancora frammentata. In questo senso, l’ingresso di capitali potrebbe favorire la nascita di gruppi italiani capaci di competere sui mercati internazionali, attraverso una maggiore managerializzazione delle imprese, il consolidamento degli assetti di governance e lo sviluppo di progetti di espansione all’estero. Parallelamente, il confronto si è concentrato sulla necessità di preservare la componente artigianale della produzione anche in presenza di modelli imprenditoriali di più ampie dimensioni.

La crescita a doppia cifra del comparto della pizza attira sempre più investitori

A queste considerazioni di natura economica si è affiancata una riflessione sull’evoluzione dell’offerta e sulle strategie attraverso cui le pizzerie possono distinguersi in un mercato sempre più competitivo. A partire dalla considerazione secondo cui «la pizza non è più una sola», è emersa l’importanza della specializzazione, mentre le esperienze internazionali hanno permesso di approfondire il rapporto con i consumatori stranieri, come nel caso di Londra, dove negli anni si è assistito a un crescente apprezzamento per la pizza napoletana. Il confronto ha riguardato anche il legame fra gastronomia e comunicazione, oltre alla capacità delle imprese di mantenere la qualità dell’offerta e il rispetto della tradizione durante i processi di crescita.

Il futuro delle pizzerie fra intelligenza artificiale, giovani e comunicazione

Un ulteriore capitolo è stato dedicato all’impiego dell’intelligenza artificiale nella gestione delle pizzerie, ribattezzata «intelligenza artigianale» da Raquel Perramon e Gonzalo Infante di Infraganti, che ne hanno illustrato le potenzialità a supporto delle attività di back office, senza che la tecnologia si sostituisca al lavoro creativo. Nel corso della giornata si è discusso, inoltre, dell’importanza di investire sulle nuove generazioni per costruire il futuro della ristorazione, dei cambiamenti che stanno interessando il mondo della pizza e dell’evoluzione dell’informazione gastronomica, con le nuove sfide che attendono chi opera nel settore.

Intelligenza artificiale, nuove generazioni e comunicazione sono stati al centro del confronto sul futuro delle pizzerie