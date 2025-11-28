Nel nuovo numero di Italia a Tavola: Natale 2025 tra vini top, bollicine cult e trend Horeca da non perdere

Il numero di Novembre 2025 di Italia a Tavola accompagna i lettori verso le festività, offrendo un viaggio tra vini, bollicine, birre speciali, spirits, pesce d’eccellenza, caviale, aceti pregiati, dessert d’autore e tendenze che interessano il comparto Horeca. Un mosaico di contenuti che unisce territorio, qualità e innovazione, fotografando l’evoluzione del gusto italiano nel periodo più conviviale dell’anno.

Le celebrazioni natalizie si aprono con un itinerario tra le migliori espressioni enologiche del Paese. In copertina le Selezioni Castel Firmian tracciano un percorso che attraversa il Trentino e mette in dialogo vitigni simbolo come Chardonnay, Müller Thurgau, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Teroldego, Cabernet Sauvignon e Merlot, interpretati attraverso Filobianco, Filorosso e Fildirose. Un racconto dove gusto e territorio si intrecciano, valorizzando l’identità alpina.

La linea Quintessenz di Cantina Kaltern celebra invece l’anima autentica del lago di Caldaro, combinando sostenibilità, precisione tecnica e un forte senso di comunità. Dal Prosecco Montelvini passando per l’eleganza dei Col Vetoraz, il numero esplora un ventaglio di etichette che trovano equilibrio tra immediatezza, ricercatezza e contemporaneità. Accanto a queste, le proposte firmate Serena Wines 1881, Villa Erica e Torresella uniscono design, gusto moderno e spirito festivo, ideali come idee regalo. Il Trentodoc AlpeRegis Brut si distingue per la finezza delle sue bollicine e le note di agrumi e frutta gialla matura.Completano il panorama le eleganti bollicine piemontesi Cuvage e il Metodo Classico 1865 di Conte Vistarino, esempi di equilibrio e identità territoriale.

Il numero dedica spazio anche alle grandi Maison francesi che accompagnano le festività con raffinatezza intramontabile. Bollinger Special Cuvée 007 celebra oltre 45 anni al fianco di James Bond, un connubio tra cinema, stile e artigianalità. La Grande Dame 2018 di Veuve Clicquot si impone per eleganza agrumata e floreale, perfetta con risotti e formaggi freschi e il Dom Pérignon Vintage 2015, inno all’armonia sensoriale tra trama floreale, presenta note speziate e profondità minerale.

Il Natale parla anche birra, con etichette iconiche e speciali edizioni. La Forst Birra di Natale 2025, dedicata a San Bonifacio, si presenta in una bottiglia da due litri in vetro pregiato: un pezzo da collezione che interpreta la convivialità delle feste. La Trappe Quadrupel, certificata Authentic Trappist Product, sfoggia complessità e calore: aromi di caramello, frutta secca, spezie, banana e prugna per un dopocena ricco e meditativo. Da provare con cioccolato fondente 70-75%. Il periodo delle feste è occasione per scoprire i migliori spirits italiani. Caffo propone una selezione che va dai suoi celebri amari alle grappe e al gin Emporia: prodotti capaci di completare la tavola delle feste e creare pairing inediti con bollicine, champagne e birre natalizie.

In tavola la qualità del pesce è un elemento imprescindibile. Il Mercato Ittico di Milano (Sogemi) assicura prodotti freschi, surgelati e lavorati con tracciabilità certificata, nonostante un aumento della domanda che porta a rialzi medi dei prezzi fino al 20%. Cresce l’interesse per cozze, spigole, orate, salmone, tonno e crostacei, mentre formazione e controlli rigorosi garantiscono sicurezza a ristoratori e distributori. Il numero racconta anche il fascino del caviale Sterlet di Caviar Giaveri, apprezzato dagli chef stellati per delicatezza e finezza aromatica: un’idea gourmet per antipasti e doni di alta gamma.

Le eccellenze modenesi dell’aceto balsamico trovano spazio sotto l'albero grazie alla confezione Eximium dell’Acetaia Leonardo Giacobazzi e alle selezioni dell’Acetaia Sereni, prodotti che trasformano ogni tavola in un percorso tra storia, arte e gusto. Il Natale 2025 celebra il patrimonio dolciario italiano con i panettoni d’autore di Relais & Châteaux, le creazioni Bindi e il Tronchetto con Prugne della California e cioccolato fondente firmato Stefano Collomb. Un insieme di capolavori che uniscono memoria, tecnica e ricercatezza. La Christmas Collection Fato di Lucart propone coordinati eleganti e materiali di qualità, pensati per apparecchiare una tavola festiva curata e accogliente, nel segno del Made in Italy.

Un altro focus di questo numero riguarda il mercato dei surgelati continua a crescere nel fuori casa. Il numero analizza il ruolo strategico di patatine fritte e prodotti complementari, oggi sempre più performanti grazie a innovazioni che migliorano croccantezza, stabilità e versatilità. Per chef e ristoratori i surgelati rappresentano una leva essenziale per ottimizzare costi, ridurre sprechi e garantire continuità. A seguire l'approfondimento tecnico dedicato alla frittura, considerata la “prova di verità” per ogni cucina professionale. Vengono analizzati strumenti, metodologie, oli, temperature e controlli necessari per trasformare uno dei piatti più amati in un risultato impeccabile.

Grande attenzione anche alla Grappa IG, tutelata dal Consorzio Nazionale della Grappa e da AssoDistil, che rappresentano quasi tutta la produzione italiana. Il Consorzio, nato nel 2022, coordina istituti territoriali e progetti di valorizzazione, mentre AssoDistil supporta lo sviluppo del comparto tra normativa, qualità e export. Un Comparto che continua a rafforzare la propria identità, preservando un patrimonio unico nel mondo dei distillati.