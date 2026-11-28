Avvicinare i giovani alle professioni della ristorazione, adeguare i percorsi formativi alle esigenze delle imprese e favorire lo sviluppo di una nuova generazione di imprenditori. Su questi obiettivi Fipe-Confcommercio e il ministero dell'Istruzione e del merito hanno rilanciato la collaborazione avviata lo scorso 28 luglio con la firma di un protocollo d'intesa triennale. L'occasione è stata l'incontro di sabato 28 novembre a “Job&Orienta 2026”, alla Fiera di Verona, durante il quale il ministro Giuseppe Valditara e il presidente della Federazione, Lino Enrico Stoppani, si sono confrontati sulle prospettive dell'accordo, che punta a ridurre la distanza fra il mondo della scuola e quello del lavoro e a valorizzare le opportunità di carriera offerte dal comparto.

Il ministro Giuseppe Valditara e il presidente di Fipe, Lino Enrico Stoppani

Ristorazione, il ruolo dei giovani e il valore della formazione

D'altronde, la ristorazione italiana, ricordiamo, ha già una forte componente giovanile: circa il 40% degli occupati ha meno di 30 anni, mentre sono 37.861 le imprese guidate da imprenditori under 35, pari all'11,7% del totale. In un comparto interessato dall'evoluzione delle abitudini di consumo, dall'introduzione di nuove tecnologie e dalla crescente attenzione alla sostenibilità, diventa quindi importante intervenire sull'orientamento scolastico, affinché gli studenti possano conoscere le diverse professioni e acquisire una maggiore consapevolezza delle competenze necessarie per intraprendere una carriera nell'Horeca.

Proprio in questa direzione si inserisce il recente accordo con il ministero, che prevede il potenziamento dei percorsi di formazione scuola-lavoro e delle attività di orientamento verso gli Its Academy, gli istituti di formazione tecnologica superiore. L'intenzione è quella di favorire una conoscenza diretta del settore già durante gli anni di studio, attraverso laboratori, visite aziendali e occasioni di confronto con i professionisti della ristorazione, a cui si aggiungono moduli dedicati all'imprenditorialità. Fra i temi affrontati a Verona, inoltre, la necessità di investire sull'educazione alimentare fin dalla scuola primaria.

Fipe, Stoppani: «Il rapporto tra scuola e impresa deve essere costruito»

«Ringraziamo il ministro Giuseppe Valditara per la disponibilità al confronto e per l'attenzione che continua a riservare al mondo della ristorazione e, soprattutto, al suo capitale umano - ha dichiarato il presidente di Fipe-Confcommercio, Lino Enrico Stoppani. «La presenza di Fipe a JOB&Orienta nasce dalla convinzione che il rapporto tra scuola e impresa debba essere costruito molto prima dell'ingresso dei ragazzi nel mercato del lavoro. Dobbiamo accompagnarli nella conoscenza delle opportunità professionali, mostrare loro percorsi di crescita concreti e contribuire a superare una rappresentazione ormai superata dei mestieri della ristorazione».

Stoppani ha sottolineato l'importanza dell'orientamento scolastico per far conoscere ai giovani le professioni della ristorazione

Secondo Stoppani, dunque, il coinvolgimento delle imprese nei percorsi scolastici può contribuire anche a modificare la percezione delle professioni del comparto, illustrando ai ragazzi le possibilità di specializzazione e di crescita che queste possono offrire nel corso della vita lavorativa. «Il protocollo sottoscritto con il ministero ci offre uno strumento importante per trasformare questa visione in iniziative strutturate e diffuse sul territorio. Perché ridurre il mismatch significa rispondere alle esigenze delle imprese, ma soprattutto offrire ai giovani opportunità di lavoro qualificato e prospettive di crescita professionale e imprenditoriale» ha aggiunto il presidente.

Talent Day Fipe, l'incontro fra studenti e imprese della ristorazione

Il tema dell'orientamento professionale ha accompagnato l'intera partecipazione di Fipe a “Job&Orienta” anche attraverso la sesta edizione del “Talent Day”. Con questa iniziativa, articolata in una serie di appuntamenti sul territorio nazionale, la Federazione punta a creare occasioni di incontro fra il mondo della formazione e quello della ristorazione, coinvolgendo sia gli studenti ancora impegnati nel percorso scolastico sia i giovani già alla ricerca di un'occupazione.