PREZZI E ALGORITMI
McDonald's, quanto puoi pagare un panino? L'algoritmo finisce sotto esame
Cinque parlamentari americani chiedono a McDonald's chiarimenti sui prezzi suggeriti dall'IA. La catena difende l'autonomia dei gestori. Anche per l'Italia si apre una questione: come usare i dati senza compromettere la fiducia del cliente. La sfida per gli imprenditori è sfruttare i dati senza delegare a sistemi esterni le decisioni che determinano margini, identità del locale e rapporto con gli ospiti
Indice
- 1Che cosa chiedono i parlamentari americani
- 2La replica di McDonald’s: i prezzi li decidono i gestori
- 3Anche in Italia lo stesso prodotto può avere prezzi diversi
- 4I margini vanno difesi, ma il cliente deve riconoscere il valore
- 5Dopo la visibilità, anche il conto passa dai dati
- 6Da TikTok al conto, il ristoratore deve restare al comando
Quanto deve costare un panino? Il conto parte dagli ingredienti, dal personale, dall’affitto e dagli altri costi del ristorante. Ma può comprendere anche una domanda diversa: quanto sono disposti a spendere i clienti di quella zona? È attorno a questo passaggio che negli Stati Uniti si accende il confronto sugli strumenti con cui McDonald’s suggerisce i prezzi ai propri ristoranti. Come riferisce Reuters, nel giorno delle elezioni di mid term, la senatrice Elizabeth Warren e quattro deputati democratici hanno chiesto chiarimenti all’amministratore delegato Chris Kempczinski. Al centro ci sono il funzionamento delle raccomandazioni algoritmiche, i dati utilizzati e l’effettiva autonomia degli affiliati. La richiesta di risposte non costituisce un accertamento di irregolarità.
Che cosa chiedono i parlamentari americani
Il comunicato pubblicato dall’ufficio della senatrice il 3 novembre espone due preoccupazioni: che gli strumenti possano favorire aumenti dei prezzi e che il ricorso a un sistema condiviso possa ridurre l’indipendenza delle decisioni commerciali dei franchisee.
I parlamentari chiedono quali informazioni alimentino le raccomandazioni, se vengano utilizzati dati del programma fedeltà, quanto spesso i gestori accettino i suggerimenti e quali verifiche sui rischi per la concorrenza siano state svolte. Vogliono inoltre sapere se esistano pressioni sugli affiliati affinché seguano le indicazioni. La risposta è richiesta entro il 16 novembre. Sono interrogativi e contestazioni dei firmatari, sui quali l’azienda è chiamata a fornire la propria ricostruzione.
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La replica di McDonald’s: i prezzi li decidono i gestori
La posizione della società in realtà è già stata espressa in una nota ufficiale del 1° ottobre 2026. McDonald’s sostiene che l’IA non stabilisca né modifichi i prezzi e che gli affiliati decidano autonomamente se utilizzare le raccomandazioni ricevute. La catena precisava inoltre che lo strumento non determina quanto debba pagare un singolo cliente e non modifica i listini in tempo reale o nelle diverse ore della giornata.
Le indicazioni riguarderebbero le condizioni di mercato del singolo ristorante, che possono variare secondo la posizione geografica e altri fattori locali. Per l’azienda, utilizzare dati e analisi a supporto delle decisioni commerciali è una pratica ordinaria. Prezzi differenti fra ristoranti, prezzi che cambiano durante la giornata e prezzi personalizzati sul singolo consumatore sono dunque tre cose diverse. Confonderle rende il racconto più allarmante, ma impedisce di capire quale sia davvero il problema.
Anche in Italia lo stesso prodotto può avere prezzi diversi
Il riferimento italiano parte da un’esperienza familiare: un caffè alla stazione può costare più che in un quartiere residenziale, così come un pranzo in centro può avere un prezzo diverso rispetto alla periferia. Affitti, flussi, orari e costi del servizio possono giustificare differenze anche consistenti. La differenza di prezzo, da sola, non dimostra l’utilizzo di un algoritmo, né consente di attribuire al mercato italiano il funzionamento del sistema descritto negli Stati Uniti.
La questione americana interessa però anche i nostri ristoratori perché riguarda il criterio con cui si costruisce il listino. Analizzare la domanda può aiutare a gestire meglio un’impresa. Spingere il prezzo fino al limite di ciò che il cliente sembra disposto ad accettare può invece consumare, nel tempo, il rapporto di fiducia.
I margini vanno difesi, ma il cliente deve riconoscere il valore
Il problema dei costi è concreto anche da noi. Nel Rapporto Ristorazione 2026, presentato il 9 aprile, Fipe indica per il 2025 un aumento medio dei listini del 3,2%. I consumi raggiungono 100 miliardi di euro, ma risultano ancora inferiori del 5,4% ai livelli precedenti al Covid. Numeri che spiegano perché per le imprese sia essenziale trovare un equilibrio fra prezzi, frequenza delle visite e sostenibilità economica. Un software può aiutare a leggere vendite e margini, individuare piatti poco redditizi e valutare gli effetti di un aumento.
La responsabilità del prezzo resta però dell’imprenditore, insieme a quella di offrire qualcosa che il cliente consideri adeguato alla spesa. È un principio che vale per un hamburger come per una pizza o una bottiglia di vino. Un prezzo può essere formalmente corretto e risultare comunque poco convincente. Se il cliente percepisce di essere stato spremuto, la precisione del calcolo servirà a poco.
Dopo la visibilità, anche il conto passa dai dati
Il caso si affianca al dibattito sulle piattaforme che orientano la scelta del ristorante. Il potere dei dati può intervenire lungo tutto il percorso: nella scoperta del locale, nella prenotazione e nelle decisioni sul listino. Per le imprese italiane la risposta è imparare a utilizzare questi strumenti mantenendo il controllo delle decisioni e misurando anche ciò che succede dopo l’incasso: ritorno degli ospiti, soddisfazione e frequenza delle visite. L’algoritmo può stimare quanto un cliente sia disposto a pagare. Capire quanto sia disposto a tornare resta il vero mestiere del ristoratore.
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Da TikTok al conto, il ristoratore deve restare al comando
L’algoritmo di Mc Donald’s si collega direttamente al caso di Must Eat, la nuova guida di TikTok con cui accorcia il percorso dal video alla scelta del ristorante visto che per alcuni locali si può anche prenotare attraverso OpenTable senza uscire dall’app. Nel caso di McDonald’s l’attenzione va sugli strumenti che suggeriscono i prezzi. Da una parte si orienta la scelta del cliente, dall’altra si aiuta l’impresa a decidere quanto fargli spendere. Per i ristoratori italiani sono strategie da governare con attenzione. Inseguire la visibilità può spingere a costruire piatti per i video; seguire soltanto le indicazioni di un software può far perdere di vista il rapporto fra prezzo ed esperienza.
Il rischio è lasciare che siano strumenti esterni a dettare progressivamente l’identità e le scelte del locale. I dati servono, ma vanno letti insieme alla soddisfazione degli ospiti, alla frequenza delle visite e alla capacità di fidelizzarli. TikTok può suggerire dove andare e un algoritmo quanto far pagare. Dare al cliente una buona ragione per tornare resta il mestiere del ristoratore. Anche attraverso un prezzo ben valutato. Magari a partire da quello del vino, oltre che dei piatti…