Quanto deve costare un panino? Il conto parte dagli ingredienti, dal personale, dall’affitto e dagli altri costi del ristorante. Ma può comprendere anche una domanda diversa: quanto sono disposti a spendere i clienti di quella zona? È attorno a questo passaggio che negli Stati Uniti si accende il confronto sugli strumenti con cui McDonald’s suggerisce i prezzi ai propri ristoranti. Come riferisce Reuters, nel giorno delle elezioni di mid term, la senatrice Elizabeth Warren e quattro deputati democratici hanno chiesto chiarimenti all’amministratore delegato Chris Kempczinski. Al centro ci sono il funzionamento delle raccomandazioni algoritmiche, i dati utilizzati e l’effettiva autonomia degli affiliati. La richiesta di risposte non costituisce un accertamento di irregolarità.

Prezzi e costi della ristorazione al centro del confronto negli Stati Uniti. McDonald's difende l'autonomia dei propri affiliati nell'utilizzo degli strumenti di analisi dei listini

Che cosa chiedono i parlamentari americani

Il comunicato pubblicato dall’ufficio della senatrice il 3 novembre espone due preoccupazioni: che gli strumenti possano favorire aumenti dei prezzi e che il ricorso a un sistema condiviso possa ridurre l’indipendenza delle decisioni commerciali dei franchisee. I parlamentari chiedono quali informazioni alimentino le raccomandazioni, se vengano utilizzati dati del programma fedeltà, quanto spesso i gestori accettino i suggerimenti e quali verifiche sui rischi per la concorrenza siano state svolte. Vogliono inoltre sapere se esistano pressioni sugli affiliati affinché seguano le indicazioni. La risposta è richiesta entro il 16 novembre. Sono interrogativi e contestazioni dei firmatari, sui quali l’azienda è chiamata a fornire la propria ricostruzione.

La replica di McDonald’s: i prezzi li decidono i gestori

La posizione della società in realtà è già stata espressa in una nota ufficiale del 1° ottobre 2026. McDonald’s sostiene che l’IA non stabilisca né modifichi i prezzi e che gli affiliati decidano autonomamente se utilizzare le raccomandazioni ricevute. La catena precisava inoltre che lo strumento non determina quanto debba pagare un singolo cliente e non modifica i listini in tempo reale o nelle diverse ore della giornata.

McDonald's sostiene che gli strumenti digitali forniscono raccomandazioni commerciali, ma che la decisione finale sui prezzi resta ai gestori dei singoli ristoranti

Le indicazioni riguarderebbero le condizioni di mercato del singolo ristorante, che possono variare secondo la posizione geografica e altri fattori locali. Per l’azienda, utilizzare dati e analisi a supporto delle decisioni commerciali è una pratica ordinaria. Prezzi differenti fra ristoranti, prezzi che cambiano durante la giornata e prezzi personalizzati sul singolo consumatore sono dunque tre cose diverse. Confonderle rende il racconto più allarmante, ma impedisce di capire quale sia davvero il problema.

Anche in Italia lo stesso prodotto può avere prezzi diversi

Il riferimento italiano parte da un’esperienza familiare: un caffè alla stazione può costare più che in un quartiere residenziale, così come un pranzo in centro può avere un prezzo diverso rispetto alla periferia. Affitti, flussi, orari e costi del servizio possono giustificare differenze anche consistenti. La differenza di prezzo, da sola, non dimostra l’utilizzo di un algoritmo, né consente di attribuire al mercato italiano il funzionamento del sistema descritto negli Stati Uniti.

Dalla stazione al centro città, il prezzo dello stesso prodotto può cambiare in funzione della posizione, dei costi di gestione e delle caratteristiche del mercato locale

La questione americana interessa però anche i nostri ristoratori perché riguarda il criterio con cui si costruisce il listino. Analizzare la domanda può aiutare a gestire meglio un’impresa. Spingere il prezzo fino al limite di ciò che il cliente sembra disposto ad accettare può invece consumare, nel tempo, il rapporto di fiducia.

I margini vanno difesi, ma il cliente deve riconoscere il valore

Il problema dei costi è concreto anche da noi. Nel Rapporto Ristorazione 2026, presentato il 9 aprile, Fipe indica per il 2025 un aumento medio dei listini del 3,2%. I consumi raggiungono 100 miliardi di euro, ma risultano ancora inferiori del 5,4% ai livelli precedenti al Covid. Numeri che spiegano perché per le imprese sia essenziale trovare un equilibrio fra prezzi, frequenza delle visite e sostenibilità economica. Un software può aiutare a leggere vendite e margini, individuare piatti poco redditizi e valutare gli effetti di un aumento.

Food cost, personale e spese di gestione concorrono alla costruzione del prezzo. La sostenibilità economica deve però accompagnarsi a un valore riconoscibile dal cliente

La responsabilità del prezzo resta però dell’imprenditore, insieme a quella di offrire qualcosa che il cliente consideri adeguato alla spesa. È un principio che vale per un hamburger come per una pizza o una bottiglia di vino. Un prezzo può essere formalmente corretto e risultare comunque poco convincente. Se il cliente percepisce di essere stato spremuto, la precisione del calcolo servirà a poco.

Dopo la visibilità, anche il conto passa dai dati

Il caso si affianca al dibattito sulle piattaforme che orientano la scelta del ristorante. Il potere dei dati può intervenire lungo tutto il percorso: nella scoperta del locale, nella prenotazione e nelle decisioni sul listino. Per le imprese italiane la risposta è imparare a utilizzare questi strumenti mantenendo il controllo delle decisioni e misurando anche ciò che succede dopo l’incasso: ritorno degli ospiti, soddisfazione e frequenza delle visite. L’algoritmo può stimare quanto un cliente sia disposto a pagare. Capire quanto sia disposto a tornare resta il vero mestiere del ristoratore.

Da TikTok al conto, il ristoratore deve restare al comando

L’algoritmo di Mc Donald’s si collega direttamente al caso di Must Eat, la nuova guida di TikTok con cui accorcia il percorso dal video alla scelta del ristorante visto che per alcuni locali si può anche prenotare attraverso OpenTable senza uscire dall’app. Nel caso di McDonald’s l’attenzione va sugli strumenti che suggeriscono i prezzi. Da una parte si orienta la scelta del cliente, dall’altra si aiuta l’impresa a decidere quanto fargli spendere. Per i ristoratori italiani sono strategie da governare con attenzione. Inseguire la visibilità può spingere a costruire piatti per i video; seguire soltanto le indicazioni di un software può far perdere di vista il rapporto fra prezzo ed esperienza.

Le piattaforme digitali influenzano la scoperta dei ristoranti e le scelte dei consumatori, mentre i dati possono orientare anche le decisioni commerciali delle imprese