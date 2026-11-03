La scomparsa di Nadia Santini riporta al centro una questione che va ben oltre il ricordo di una grande cuoca. Riguarda il posto delle donne nella storia e nel futuro dell'alta cucina italiana. Una storia nella quale le protagoniste non sono mancate, ma sono rimaste pochissime quando si guarda al gradino più alto del riconoscimento gastronomico.

La scomparsa di Nadia Santini riapre il dibattito sulla presenza femminile nell'alta cucina italiana

In Italia, le donne che hanno conquistato le tre stelle Michelin alla guida di un ristorante sono state tre: Annie Féolde, Nadia Santini e Luisa Marelli Valazza. Tre nomi, tre storie differenti, tre modi di interpretare la cucina e di costruire un'identità gastronomica. Un elenco straordinariamente breve se rapportato alla ricchezza della ristorazione italiana e alla sua reputazione internazionale. Eppure, proprio da questi tre percorsi bisogna partire per comprendere una contraddizione: le donne hanno contribuito in maniera determinante alla costruzione della grande cucina italiana, ma la loro presenza ai vertici della gastronomia è rimasta un'eccezione.

Tre donne, tre storie che hanno fatto la storia

La prima a raggiungere il massimo riconoscimento in Italia è stata Annie Féolde, all'Enoteca Pinchiorri di Firenze, nel 1993. Francese di nascita, italiana per storia professionale e culturale, Féolde ha rappresentato un passaggio fondamentale: la prima donna a portare un ristorante italiano al traguardo delle tre stelle.

Nel 1993 Annie Féolde è stata la prima donna a conquistare tre stelle Michelin in Italia

Nel 1996 è poi arrivata Nadia Santini, prima cuoca italiana a conquistare il riconoscimento più ambito della Michelin con il ristorante Dal Pescatore, a Runate, nel Mantovano. La sua è stata una storia di continuità familiare, ricerca, sensibilità e straordinaria capacità di trasformare una cucina legata alla tradizione in un riferimento internazionale.

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Nel 1998 è stata la volta di Luisa Marelli Valazza, con Al Sorriso, a Soriso, nel Novarese. Un altro percorso di eccellenza, costruito lontano dalle grandi capitali gastronomiche e capace di portare un piccolo territorio al centro dell'attenzione internazionale. Non sono soltanto tre primati. Sono tre dimostrazioni che il vertice della cucina non è mai stato una prerogativa maschile per ragioni di capacità o di cultura gastronomica. La distinzione storica, peraltro, è importante: Féolde è stata la prima donna a ottenere le tre stelle in Italia, Santini la prima italiana. Raccontare correttamente questi primati significa restituire a tutte e tre il posto che meritano.

Michelin Nel 1998 Luisa Marelli Valazza aveva conquistato tre stelle Michelin con Al Sorriso, nel Novarese

Il paradosso italiano: le stelle restano, le donne al comando diminuiscono

La fotografia della Guida Michelin Italia 2026 è particolarmente significativa. I ristoranti tristellati sono 15, ma nessuno - con la scomparsa di Nadia - risulta a oggi guidato da una donna chef. La morte di Nadia Santini segna dunque la scomparsa dell'ultima cuoca che, al momento della sua morte, rappresentava una presenza femminile attiva alla guida di una cucina italiana a tre stelle.

Con la scomparsa di Nadia Santini, nessuno dei 15 ristoranti tristellati italiani è guidato da una donna

È una precisazione necessaria: le tre stelle appartengono ai ristoranti e non vengono cancellate dalla scomparsa o dal passaggio di consegne di uno chef. Dal Pescatore continua il proprio percorso con Giovanni Santini, mentre l'Enoteca Pinchiorri conserva il massimo riconoscimento con Riccardo Monco alla guida della cucina dopo che Annie Feolda si è da tempo ritirata. Ma il dato simbolico rimane. Il massimo livello della ristorazione italiana, oggi, non ha una donna alla guida di una cucina tristellata. E questo apre una domanda che merita di essere affrontata senza retorica: perché, dopo il traguardo raggiunto da Luisa Valazza nel 1998, non è arrivata una quarta cuoca italiana?

Le cuoche stellate ci sono. Il problema è arrivare al vertice

Sarebbe sbagliato leggere questa situazione come una fotografia della scarsa presenza femminile nella cucina di qualità. Le donne sono protagoniste in numerosi ristoranti premiati dalla Michelin e hanno conquistato uno spazio sempre più importante nella gastronomia contemporanea.

Basti pensare a Valeria Piccini (oggi la più alta in grado in Italia con 2 stelle), Cristina Bowerman, Antonia Klugmann, Silvia Baracchi, Isa Mazzocchi, Martina Caruso, Caterina Ceraudo, Chiara Pavan, Aurora Mazzucchelli, Stefania Di Pasquo, Ada Stifani, Dalila Grillo e Jessica Rosval (di origine canadese). Un elenco di professioniste di primordine a cui si possono aggiungere colleghe già con la stella come Viviana Varese, Rosanna Marziale, Anna Probst, Antonella Ricci, Nadia Vincenzi, ecc. Per non parlare delle tante cuoche di valore non considerate dalle guide... Percorsi diversi, identità gastronomiche differenti, ma un elemento comune: la capacità di costruire una cucina personale, riconoscibile e competitiva ai massimi livelli.

Valeria Piccini, con le sue due stelle Michelin, è oggi la cuoca più premiata d'Italia

La questione, quindi, non è stabilire se esista una nuova generazione di cuoche capaci di arrivare alle tre stelle. Esiste. La questione è capire quali condizioni consentano loro di compiere l'intero percorso: dalla formazione alla responsabilità di una brigata, dalla gestione economica di un ristorante alla costruzione di un progetto gastronomico riconosciuto dalla critica. Essere una brava cuoca non significa automaticamente diventare chef patron, dirigere una grande cucina, assumersi il rischio imprenditoriale e conquistare una posizione di autorevolezza nel comparto. Sono passaggi diversi, che richiedono risorse, tempo, visibilità e possibilità di accesso ai ruoli decisionali.

Una professione costruita intorno a un modello maschile

L'alta ristorazione è stata storicamente organizzata secondo modelli professionali molto esigenti: giornate lunghissime, lavoro serale e festivo, gerarchie rigide, disponibilità pressoché totale, investimenti economici importanti e una pressione costante sui risultati. Un sistema che ha premiato per decenni una figura di chef prevalentemente maschile, trasformandola anche in un personaggio pubblico, in un imprenditore e in un protagonista mediatico.

Alle donne è stata spesso riconosciuta la capacità di custodire la tradizione, la sensibilità gastronomica, la precisione e la cura. Molto meno frequentemente è stato riconosciuto loro lo stesso ruolo di comando, di innovazione e di rappresentanza. È una distinzione culturale che non riguarda soltanto le cucine professionali. Affonda le radici nella storia domestica del cibo: per secoli le donne hanno cucinato per le famiglie, mentre la cucina professionale di prestigio è diventata uno spazio prevalentemente maschile.

L'alta ristorazione ha storicamente privilegiato gli uomini nei ruoli di comando e prestigio

Il paradosso è evidente: la cucina delle donne è stata considerata per lungo tempo un'attività naturale, quasi un'estensione del lavoro domestico; quando la cucina è diventata spettacolo, impresa, competizione e potere economico, il protagonismo si è spostato prevalentemente sugli uomini. Naturalmente non esiste una spiegazione unica. Le difficoltà di conciliazione, la distribuzione delle responsabilità familiari, l'accesso ai finanziamenti, la trasmissione delle imprese e la visibilità mediatica sono fattori che concorrono a determinare questa disparità. Non si tratta di chiedere un trattamento di favore. Si tratta di chiedersi se il sistema offra davvero le stesse possibilità di affermazione.

Il confronto internazionale: poche ovunque

Il fenomeno non riguarda soltanto l'Italia. Anche nei Paesi con una grande tradizione gastronomica la presenza femminile al vertice delle tre stelle rimane limitata. In Francia Anne-Sophie Pic rappresenta una delle figure più importanti della gastronomia internazionale con Maison Pic a Valence. Nel Regno Unito Clare Smyth ha conquistato le tre stelle con Core, mentre Hélène Darroze guida un altro ristorante tristellato londinese, The Connaught.

Wikipedia Anne-Sophie Pic, alla guida del tristellato Maison Pic, è una delle figure più importanti della gastronomia internazionale

Negli Stati Uniti Dominique Crenn ha segnato una pagina importante con Atelier Crenn a San Francisco. In Slovenia Ana Roš ha portato Hiša Franko al massimo riconoscimento. In Spagna Elena Arzak rappresenta, insieme al padre Juan Mari, una delle storie più significative della continuità generazionale nella grande ristorazione.

Sono esperienze differenti, ma raccontano una trasformazione in corso. Le donne non sono più soltanto presenze isolate da celebrare nelle ricorrenze dedicate alla parità: sono protagoniste di progetti gastronomici di grande ambizione, capaci di competere sul piano internazionale. Resta tuttavia una sproporzione tra la presenza femminile complessiva nella professione e il numero di donne che raggiungono la direzione delle cucine più prestigiose.

Le donne guidano progetti gastronomici internazionali, ma restano sottorappresentate ai vertici dell'alta cucina

Anche i numeri richiedono attenzione. Per l'Italia è stato citato il dato di 37 chef donne nell'edizione Michelin 2024. È un riferimento utile, ma non può essere presentato come il censimento aggiornato delle cuoche stellate del 2026. Per arrivare a un dato attendibile occorre distinguere tra chef titolari, executive chef, responsabili di cucina e collaborazioni alla guida di una brigata. Il problema non è soltanto quantificare la presenza femminile, ma capire quale posizione occupino realmente le donne nei ristoranti premiati.

Il futuro non si misura soltanto con le tre stelle

C'è poi un altro aspetto da non trascurare. Le tre stelle Michelin rappresentano il vertice della gerarchia gastronomica, ma non sono l'unico indicatore del valore di una cucina. La grande ristorazione contemporanea è molto più articolata di quanto suggerisca una graduatoria. Ci sono cuoche che costruiscono progetti identitari, valorizzano territori, recuperano biodiversità, interpretano la sostenibilità, innovano il rapporto con le materie prime e propongono linguaggi gastronomici originali.

Le tre stelle Michelin non sono l'unico indicatore del valore di una grande cucina

Non tutte inseguono necessariamente il modello del grande ristorante di lusso. Alcune scelgono dimensioni più contenute, una relazione diversa con il territorio, una cucina meno spettacolare e più concentrata sulla ricerca. Anche questa è autorevolezza gastronomica. E sarebbe riduttivo misurare il successo delle donne soltanto attraverso il numero di stelle raggiunte. La Michelin, tuttavia, conserva un peso enorme nell'orientare l'attenzione del pubblico, il mercato e la reputazione internazionale. Per questo la presenza femminile ai suoi massimi livelli rimane un indicatore significativo.

L'eredità di Nadia Santini: non un capitolo da chiudere

La storia di Annie Féolde, Nadia Santini e Luisa Marelli Valazza non dovrebbe essere raccontata come un piccolo pantheon di eccezioni irripetibili. Dovrebbe diventare il punto di partenza per una nuova stagione. Santini ha dimostrato che una cucina profondamente legata alla famiglia, alla memoria e alla tradizione può raggiungere il vertice della gastronomia mondiale senza perdere la propria identità. Féolde ha mostrato come una visione internazionale possa radicarsi in Italia e diventare un modello di eccellenza. Valazza ha raccontato la forza di un progetto gastronomico capace di valorizzare un territorio lontano dai grandi centri. Tre storie diverse, ma un insegnamento comune: il talento femminile non ha bisogno di essere inventato, ha bisogno di trovare condizioni per emergere, consolidarsi e trasmettersi.