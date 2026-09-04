Niko Romito

Niko Romito, chef autodidatta abruzzese, guida con la sorella Cristiana il ristorante Reale di Castel di Sangro (Aq), tre stelle Michelin dal 2014. A Casadonna ha fondato l’Accademia Niko Romito, dedicata alla formazione professionale. La sua attività unisce alta cucina, ricerca sui processi di trasformazione e progetti applicati alla ristorazione collettiva, tra cui IN - Intelligenza Nutrizionale e #iomangioascuola. Nel suo percorso ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il premio Miglior Chef dell’anno 2012 di Identità Golose, il titolo di Miglior cuoco europeo dell’anno 2020 a Madrid Fusión e lo Chef Mentor Award della Guida Michelin 2021, oltre ad aver ricevuto il Premio Italia a Tavola nel 2016, per "la ricerca dell’essenziale nel gusto valorizzando tipicità e territorio".

Il Reale, ospitato nell’ex monastero cinquecentesco di Casadonna, a Castel di Sangro, è il centro della ricerca gastronomica di Romito. Il ristorante è inoltre presente nella The World’s 50 Best Restaurants: 15° nel 2022, 16° nel 2023, 19° nel 2024 e 18° nel 2025. A questi riconoscimenti si aggiungono le Tre Forchette del Gambero Rosso e, nel 2024, il punteggio di 19,5/20 assegnato da Passione Gourmet, il più alto mai attribuito dalla guida in Italia.