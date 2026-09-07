La ripresa delle attività dopo la pausa estiva porta con sé la necessità di fare il punto sulle trasformazioni in atto nel settore dell'accoglienza e dell'enogastronomia. Il numero di settembre 2026 di Italia a Tavola si apre mettendo al centro le grandi sfide strutturali del mercato, a partire da un comparto vinicolo chiamato a rinnovarsi proficuamente. A dare il ritmo alla riflessione di copertina è Pierluigi Bolla, presidente di Valdo: nell'anno del centenario dell'azienda, Bolla evidenzia il divario tra consumi in rapida evoluzione - con i giovani sempre più orientati a nuove modalità di fruizione e all'analcolico - e un quadro normativo rimasto fermo a cinquant'anni fa. Una spinta al cambiamento che Valdo interpreta ampliando la propria visione territoriale, dal Prosecco al Friuli con I Magredi, per anticipare le esigenze dell'Horeca moderno.